Jetzt die Christbäume zu speziellen Sammelstellen in Aalen und Umgebung bringen

Entsorgung Die Christbaumsammlung der GOA im Ostalbkreis hat begonnen. In Aalen dauert sie bis Donnerstag, 21. Januar, in der Umgebung teilweise bis 22. Januar. Die GOA informiert, dass die Abfuhr jeweils schon morgens um 7 Uhr beginnt. Darum sei es gut, die Bäume spätestens am Vorabend zu den Sammelplätzen zu bringen. Christbäume könnten aber auch an den Grünabfallcontainern auf den Wertstoffhöfen abgegeben werden. Den genauen Abfuhrplan für Christbäume gibt's unter www.goa-online.de im Internet. cow/ Foto: opo