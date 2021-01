Kausch unterstützt Segeltaxi

Spendenaktion Im Rückblick auf ein erfolgreiches Arbeitsjahr gelten die Gedanken des Aalener KFZ-Sachverständigen Armin Kausch solchen Menschen, die derzeit nicht so viel Glück im Leben haben. Insbesondere kranke Kinder möchte er an seinem Erfolg teilhaben lassen. „Das Segeltaxi unterstütze ich schon seit einigen Jahren, da es eine sehr gute Aktion mit regionalem Bezug ist“, erklärt Kausch seine Entscheidung, auch in diesem Jahr wieder 500 Euro für die Arbeit mit kranken Kindern beizusteuern. „Ein toller Beitrag, der uns bei der Organisation von Segeltaxi-Familien aufs Boot ein ordentliches Stück weiterbringt“ freut sich Lothar Schiele, Organisator von Segeltaxi. Foto: privat