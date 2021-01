Es dominieren wieder die Wolken

Auch am Mittwoch überwiegen auf der Ostalb wieder die Wolken und ab dem späten Nachmittag/frühen Abend sind örtlich kurze Schneeschauer möglich. Die Spitzenwerte liegen bei -1 bis +2 Grad. -1 Grad gibt’s in Neresheim, 0 in Bopfingen, 1 Grad in Aalen und Ellwangen. Maximal 2 Grad gibt’s in Schwäbisch Gmünd. In der Nacht zu Donnerstag ist es weiterhin bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei -2 bis -4 Grad. Am Donnerstag, Freitag und Samstag dominieren nach wie vor. Die Temperaturen gehen wieder etwas zurück und liegen bei unter 0 Grad. Falls es in den Nächten mal aufklaren sollte, sind erneut bis zu -10 Grad möglich.