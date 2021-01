OB-Wahl AfD kündigt Kandidaten an

Aalen. Der AfD Kreisverband Ostalb kündigt an, bei OB-Wahl in Aalen einen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Es gebe dafür drei Bewerber. Wer von den dreien bei der Wahl am 4. Juli gegen Amtsinhaber Thilo Rentschler antritt, werde zeitnah nach der Landtagswahl geklärt, sagt Andreas Lachnit vom AfD-Kreisverband. Einer der Bewerber sei der Aalener AfD-Gemeinderat Markus Waidmann.