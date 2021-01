Beten für den Herzensclub

Glaube „Da hilft nur noch beten“, dachte sich wohl ein verzweifelter Schalkefan angesichts der nicht enden wollenden Misere seines Herzensclubs und stellte in der Kapelle Maria Eich nahe Ebnat eine Schalkekerze auf. Am vergangenen Samstag hat das dann Wirkung gezeigt, denn Schalke hat in der Bundesliga 4 zu 0 gegen Hoffenheim gewonnen. Wir sind gespannt, ob beim nächsten Spiel wieder eine Kerze in der Kapelle steht. Foto: opo