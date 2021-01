Radwegenetz: Weitere Lücke zwischen Innenstadt und Unterkochen geschlossen

Mobilität Der zweite Abschnitt des Geh- und Radwegs entlang des Kochers in Aalen-Süd ist fertig. Zwischen Burgstallstraße und Industriestraße wurde die 810 Meter lange Lücke in der Verbindung von Innenstadt und Unterkochen geschlossen. Der Radweg mit einer Zählstation ist Teil des sogenannten RadNETZ Baden-Württemberg. Zwischen August und Dezember 2020 wurde das Teilstück für rund 600 000 Euro von der Firma Stark angelegt. Der Zweirichtungsradweg ist in Asphaltbauweise mit einer Regelbreite von drei Metern ausgeführt und beleuchtet. Die Projektsteuerung hatten das Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität sowie das Tiefbauamt inne. Das Ingenieurbüro faktorgruen aus Stuttgart führte die Bauleitung durch. Im Frühjahr 2021 wird die Trasse des Radwegs unter der Bahnlinie an der Wilhelm-Merz-Straße fortgeführt und verbreitert. Foto: Stadt Aalen