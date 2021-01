Nach der Badesaison ist vor der Badesaison

Natur Einsam und verlassen liegt sie im kalten Schnee: eine Luftpumpe. Die ersten Besucherinnen oder Besucher, die zu Beginn der neuen Badesaison an den Orrotsee kommen, müssen also keine Luftpumpe fürs Schlauchboot mitbringen. Bis das soweit ist, dauert es allerdings noch eine ganze Weile. Wer sich nach Sommer, Sonne, See sehnt, kann sich warme Gedanken machen. Wir empfehlen dazu das Lied „Er hat ein knallrotes Gummiboot“ von Wencke Myhre. Ohrwurmgefahr inklusive.

Foto: Oliver Giers