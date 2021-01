Es dominieren die Wolken

Am Donnerstag sind auf der Ostalb erneut viele Wolken unterwegs. Mit etwas Glück zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei -2 bis 0 Grad. -2 Grad gibt’s in Neresheim, -1 in Bopfingen und Ellwangen. Maximal 0 Grad gibt’s in Aalen und Schwäbisch Gmünd. In der Nacht zu Freitag dominieren weiterhin die Wolken. Die Tiefstwerte liegen bei -5 bis -7 Grad, örtlich kann es sogar noch etwas kälter werden. Bis Samstag ändert sich wettertechnisch kaum etwas. Es gibt weiterhin einen Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonne. Ganz vereinzelt kann es auch mal schneien. Die Spitzenwerte liegen bei -3 bis 0 Grad.