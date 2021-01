Romantisch: heiraten am Kressbachsee

Ellwangen. Heiraten im Naturfreibad Kressbachsee: „Der Uferbereich des Naturfreibad Kressbachsee bietet das perfekte Ambiente, um sich das Ja-Wort zu geben. Eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre verleiht dem unvergesslichen Tag eine ganz besondere Note“, teilt die Stadtverwaltung Ellwangen mit.

Die Stadt Ellwangen bietet laut Mitteilung am Freitag, 7. Mai, in der Zeit von 11 Uhr bis 16 Uhr sechs standesamtliche Trauungen im Naturfreibad Kressbachsee an.

Die Gebühr für eine Trauung im Naturfreibad betrage 200 Euro, so die Stadtverwaltung weiter.

Bei schlechter Witterung müssten die geplanten Trauungen in den Trauraum des Palais Adelmann verlegt werden.

Trauungen im Naturfreibad Kressbachsee können beim Standesamt unter der Telefon (07961) 84305 bzw. (07961) 84259 oder per E-Mail:

standesamt@ellwangen.de ab sofort reserviert werden.