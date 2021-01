B19 bei Aalen nach Unfall voll gesperrt

Aalen. Wie Polizeisprecher Jonas Ilg am Nachmittag auf Nachfrage bestätigt, soll sich am Donnerstag gegen 16.35 Uhr auf der Bundesstraße 19 zwischen Aalen und Ausfahrt Unterkochen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignet haben. Mehrere Personen seien leicht verletzt, so der Polizeisprecher. Derzeit (Stand 17 Uhr) sind beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. mbu