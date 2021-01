Winteridylle in Lauterburg genießen

Natur Bei einem Spaziergang in Lauterburg lässt sich ein guter Blick auf Essingen erhaschen. Wer ganz genau hinschaut, erkennt etwa in der Bildmitte die evangelische Kirche in Essingen.Rechts im Hintergrund ist der Braunenberg zu sehen. Aufgenommen wurde das Foto übrigens in der Nähe der Mögglinger Skihütte in Lauterburg. Wer dort am Wanderparkplatz startet, kann von Lauterburg zu den Weiherwiesen in Tauchenweiler und wieder zurück wandern – oder die Strecke mit den Langlaufski zurücklegen. Foto: Benedikt Walther