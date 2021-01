Erstes Personal für das Kreisimpfzentrum geschult

Gesundheit Das Landratsamt informiert, wie die Vorbereitungen für den Start am 22. Januar laufen. Termine für die Impfung in Aalen soll es ab Mitte nächster Woche geben.

Aalen

Die Öffnung des Kreisimpfzentrums in der Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle rückt näher. Am 22. Januar 2021 sollen landesweit die Impfzentren der Landkreise in Betrieb gehen.

Im Auftrag des Ostalbkreises organisieren der Malteser Hilfsdienst und die DRK-Kreisverbände Aalen und Schwäbisch Gmünd das Personal für den Betrieb des KIZ. Freiwillige Helferinnen und Helfer, die sich auf den Unterstützungsaufruf vom vergangenen Dezember bei der Landkreisverwaltung gemeldet hatten, wurden an die beiden Hilfsorganisationen vermittelt, erste Anstellungsverträge inzwischen durch die Malteser und das DRK geschlossen.

Eine Einführung in die Betriebsabläufe des KIZ erhielten 26 Beschäftigte des Malteser Hilfsdiensts laut Landratsamt am vergangenen Montag und 28 beim DRK unter Vertrag stehende Beschäftigte am Donnerstag in der Ulrich-Pfeifle-Halle.

Peter Schmidt von den Kliniken Ostalb, der gemeinsam mit Hariolf Zawadil für die ärztliche Leitung des KIZ verantwortlich ist, informierte in einem Vortrag. Anschließend fand eine Einweisung an den einzelnen Stationen der Impfstraßen statt.

„Ich danke allen, die sich bereiterklärt haben, im Kreisimpfzentrum Dienst zu tun. Für die ersten Wochen stehen die Einsatzpläne und auch die Infrastruktur im KIZ ist fertiggestellt“, so Landrat Dr. Joachim Bläse.

Und weiter sagt er: „Termine für das KIZ des Ostalbkreises in Aalen können voraussichtlich ab Mitte nächster Woche telefonisch oder per Internet vereinbart werden.“ Das Landratsamt will dazu in Kürze ausführlich informieren.