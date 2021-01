Es sind viele Wolken unterwegs - vereinzelt zeigt sich aber auch mal die Sonne

Am Freitag dominieren auf der Ostalb wieder einmal die Wolken. Vereinzelt kommt aber auch mal die Sonne zum Vorschein. Die Spitzenwerte liegen bei -3 bis 0 Grad. -3 Grad gibt’s in Neresheim, -2 in Bopfingen, -1 in Ellwangen. Maximal 0 Grad gibt’s in Aalen und Schwäbisch Gmünd. In der Nacht zu Samstag ist es meist bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei -4 bis -7 Grad. Am Samstag tagsüber wechseln sich viele Wolken und etwas Sonne ab. Die Höchsttemperatur liegt bei -1 Grad. Am Sonntag ist es wolkenverhangen, ab dem späten Nachmittag/frühen Abend sind dann aber Schneeschauer möglich. Die Höchsttemperatur liegt unverändert bei -1 Grad. Noch ein Satz zu den Tiefstwerten: Es wird erneut sehr kalt. Falls es bewölkt sein sollte gibt es –4 bis -7 Grad. Bei längerem Aufklaren sind wieder bis zu -10 Grad oder sogar noch darunter möglich. Auch zu Beginn der neuen Woche bleibt uns das winterliche Wetter erhalten.