Auch die Ostalb ist vertreten: Sieger des Fotowettbewerbs „Du bist Welterbe“

Der in Aalen ansässige Verein Deutsche Limesstraße hatte zum Jubiläumsjahr zum Fotografieren am Limes aufgerufen. Unter den Gewinnern ist eine Lorcherin.

Im Jubiläumsjahr 2020 schrieb der Verein Deutsche Limes-Straße einen Fotowettbewerb aus. Unter dem Motto „Du bist Welterbe“ waren die Teilnehmenden vom Vereinsvorstand um den Vorsitzenden, Aalens OB Thilo Rentschler, aufgefordert: „Halten Sie mit Ihrer Kamera spannende Momente fest, ungewöhnliche Ansichten auf der Deutschen Limes-Straße, dem Deutschen Limes-Radweg und dem Deutschen Limes-Wanderweg. Zeigen Sie uns Ihre Perspektive auf die Monumente und Rekonstruktionen von Limeswall, Palisaden, Wachtürmen und in den Museen am Limes.“ Als Gewinne winkten Eintrittskarten für Museen am Limes, Bücher und ein Besuch in den Limes-Thermen Aalen. Unter den Siegerbildern der vier Bundesländer ist eine Lorcherin: Annika Wegner mit dem Foto “Den Elementen ausgesetzt. Sonne und Eis.“

Limesreisende in Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern nahmen die Einladung an und reichten Fotos von Kastellen, Wachttürmen, Palisaden, Limesfundamenten, Gladiatoren-Schaukämpfen, römisch inspirierter Streetart, Landschaftsaufnahmen und Ausstellungsstücken in Römermuseen wie dem Limesmuseum in Aalen ein. Neben berühmten Motiven wie dem Limeskastell Pohl, dem Römerkastell Saalburg, dem Welzheimer Ostkastell und dem Kastell Biriciana bei Weißenburg befinden sich unter den Wettbewerbsbeiträgen auch zahlreiche Aufnahmen von weniger bekannten Orten an der ehemaligen Außengrenze des Römischen Reiches. „Die Bilder zeigen spannende und ungewöhnliche Perspektiven und laden dazu ein, neue Reiseziele am Obergermanisch-Raetischen Limes – Europas größtem Bodendenkmal – zu entdecken. Ich lade dazu ein, 2021 entlang des Limes Urlaub zu machen und die historischen Stätten selbst zu entdecken“, sagte OB Thilo Rentschler bei der Präsentation der Siegerfotos im Aalener Rathaus.

Der Fotowettbewerb stieß auf so große Resonanz, dass der Vorstand des Vereins Deutsche Limes-Straße entschied, anstatt der drei besten Fotos insgesamt zwölf Fotos mit Preisen auszuzeichnen – drei für jedes der vier Bundesländer, durch die der Obergermanisch-Raetische Limes führt.

Die Gewinnerfotos erscheinen in der Neuauflage der Imagebroschüre des Vereins Deutsche Limes-Straße. Zudem sind alle Wettbewerbsbeiträge auch im Internet zu sehen: www.limesstrasse.de

Die Siegerbilder der vier Bundesländer: