Polizei sucht nach Ladendieben

Aalen. Ein unbekannter Dieb wird am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr von einer Angestellten einer Drogerie in der Friedhofstraße beim Parfüm-Diebstahl ertappt. Laut Polizeibericht informierte sie den Filialleiter, welcher den Ladendieb am Ausgang des Geschäftes ansprach. Der Unbekannte händigte dem Filialleiter das Parfüm aus und es kam zu einem kurzen Gerangel. Wie sich herausstellte, befand sich der Mann mit zwei mutmaßlichen Mittätern im Laden. Die drei Männer sind, so die Polizei, dunkelhäutig. Der beschriebene Haupttäter trug eine FC-Bayern-München-Maske, eine Jogginghose und eine schwarze Strickmütze mit großen Buchstaben. Von einem der beiden Begleiter ist weiterhin bekannt, dass er eine rote Jogginghose trug. Weiteren Hinweise auf die Männer nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: (07361)5240 entgegen.