Das Wichtigste zum Impfstart im Kreis

Aalen

Rund 50 Kreisimpfzentren nehmen landesweit am Freitag, 22. Januar, den Betrieb auf, darunter auch das KIZ des Ostalbkreises in der Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle. Zum Start gibt es nur wenig Impfdosen für die Landkreise. Nach Informationen des Sozialministeriums Baden-Württemberg erhält der Ostalbkreis alle 14 Tage so viele Flaschen Biontech-Impfstoff, dass daraus 1170 Einzelimpfdosen gewonnen werden können. Davon wird entsprechend einer vom Ministerium empfohlenen Quotierung über zwei mobile Impfteams des Kreisimpfzentrums ein großer Teil für die Impfaktion in den Altenpflegeeinrichtungen verwendet. 24 Heime werden vom Zentralen Impfzentrum Stuttgart geimpft, 28 Einrichtungen von den mobilen Impfteams des Ostalbkreises. Weitere Impfdosen werden für Klinik-Beschäftigte in Notaufnahmen sowie Corona-Isolier- und -intensivstationen und für Personal der Rettungsdienste vorgehalten.

Somit können knapp 300 Impfberechtigte je Woche im Kreisimpfzentrum in der Ulrich-Pfeifle-Halle geimpft werden. Die Belieferung der Landkreise mit Impfstoff im Zwei-Wochen-Turnus soll für die nächsten sechs Wochen gelten – also bis zur ersten Märzwoche. Das Kreisimpfzentrum ist ausgelegt auf einen Sieben-Tage-Betrieb mit 800 Impfungen pro Tag. Die aktuell verfügbaren Impfmengen entsprechen rechnerisch also lediglich etwas mehr als 40 Impfungen pro Tag im Kreisimpfzentrum.

Appell: Impftermin nur mit Berechtigung vereinbaren

„Wir sind sehr bemüht, die geringen Impfstoffmengen bestmöglich an die Impfberechtigten zu verteilen und zügig zu verimpfen. Besonders wichtig ist uns mit Blick auf die begrenzte Verfügbarkeit und die schwierigen Transport- und Lagerbedingungen, dass keine einzige Impfdosis vergeudet wird“, sagt Landrat Dr. Joachim Bläse.

Wer zum Personenkreis mit höchster Priorität nach der Corona-Impfverordnung des Bundes gehört, kann ab Dienstag, 19. Januar, einen Impftermin im KIZ des Ostalbkreises vereinbaren, teilt das Landratsamt mit. Dies sei telefonisch über die Nummer „116 117“ oder online über die Website im Internet www.impfterminservice.de möglich.

Die Landkreisverwaltung appelliert an alle, nur dann einen Impftermin zu buchen, wenn tatsächlich eine Berechtigung nach der Impfverordnung vorliegt. Vor Ort im Kreisimpfzentrum werde dies überprüft, insbesondere muss ein Ausweis vorgelegt werden. Angesichts der anfangs ohnehin nur begrenzt zur Verfügung stehenden Termine sollten diese nicht ohne Not von nicht Berechtigten blockiert werden, heißt es vom Landratsamt.

Impfungen für Betreutes Wohnen an Pflegeeinrichtungen

Bewohner und Beschäftigte von Altenpflegeeinrichtungen brauchen keinen Termin im Kreisimpfzentrum buchen, denn sie werden von den mobilen Teams der Impfzentren aufgesucht. Ganz aktuell hat das Sozialministerium des Landes auch entschieden, dass impfberechtigte Bewohner aus einem Betreuten Wohnen, das einer Altenpflegeeinrichtung räumlich angegliedert ist und zum selben Gebäudekomplex gehört, mit den Bewohnern der Einrichtung zusammen geimpft werden können. „Ich bin froh, dass sich das Land nun dazu entschieden hat, dann dies führte zu vielen Härtefällen und war in der Sache nicht nachvollziehbar“, begrüßt Dr. Bläse die Neuerung.

Keine schriftliche Einladung des Landratsamts

Alle anderen genannten Impfberechtigten müssen sich selbst um einen Impftermin bemühen und werden von der Landkreisverwaltung nicht schriftlich zum Impfen eingeladen. „Diese falsche Annahme kursiert leider immer noch“, erklärt der Landrat und bittet Angehörige, Nachbarn oder Bekannte darum, vor allem ältere Mitbürger bei Bedarf bei der Reservierung eines Impftermins zu unterstützen.

Dass vor allem die selbstständige Anfahrt ans Kreisimpfzentrum nach Aalen für viele ältere Impfberechtigte ein großes Hindernis darstellt, haben die Krankenkassen inzwischen erkannt. So empfiehlt der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen diesen nun, die Kosten für eine vom Hausarzt verordnete Fahrt mit dem Taxi oder sogar einen Krankentransport zu übernehmen. Bei Fragen zur Kostenübernahme empfiehlt die Landkreisverwaltung, sich an die eigene Krankenkasse zu wenden.

Mehr Infektionen seit Weihnachten und Silvester

Der Krisenstab im Landratsamt stelle fest, dass die Weihnachtsfeiertage und Silvester das Infektionsgeschehen deutlich beschleunigt haben. Die meisten Neuinfektionen seien demnach in den vergangenen 14 Tagen bei den 20- bis 30-Jährigen, den 50- bis 60-Jährigen und den Über-80-Jährigen zu verzeichnen. Über 80 Prozent aller Neuinfektionen der vergangenen zwei Wochen betreffen Menschen außerhalb von Einrichtungen, die übrigen Infizierten leben in Altenpflegeeinrichtungen, so das Landratsamt. Grundsätzlich handele es sich trotz Lockdown weitgehend um diffuses Infektionsgeschehen quer durch den gesamten Kreis und alle Bevölkerungsschichten unabhängig von Geschlecht, Ethnie oder Kulturkreis.

Angespannt aber beherrschbar: die Situation in den Kliniken

Die Situation in den drei Häusern der Kliniken Ostalb bleibe angespannt, aber noch beherrschbar. Die Beschäftigten in den Isolier- und Intensivstationen betreuen derzeit 80 Patienten, darunter auch beatmete Schwerstfälle. „Dies ist für das Klinik-Personal sowohl physisch als auch psychisch enorm belastend“, sagt Landrat Dr. Bläse, der sich persönlich in den Kliniken ein Bild von der Lage gemacht und mit den Beschäftigten gesprochen habe.