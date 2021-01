Glückwunsch! Ein flotter Flitzer für Erika Aipperspach

Gewinnspiel Erika Aipperspach aus Aalen hat bei der Weihnachtsaktion des Innenstadtmarketingvereins ACA einen von 20 Fiat 500 Hybrid gewonnen. Das Verlagshaus SDZ. Druck und Medien sponsert die Nutzung dieses Autos über elf Monate hinweg. Alle Kosten, bis auf das Tanken, werden übernommen. Am SchwäPo-Verlagshaus in der Bahnhofstraße beglückwünschte Stefan Schmidt, Leiter „Lesermarkt“ der SchwäPo, die Gewinnerin und überreichte Erika Aipperspach den Schlüssel für den schwarzen Flitzer. Einen Gutschein für eine Autowäsche gab es oben drauf. Bei der Weihnachtsaktion von ACA konnten alle Kunden mitmachen, indem sie die Gewinnkarten in teilnehmenden Geschäften ausfüllten. bea/Foto: hag