Milchviehbetriebe

Martin Boschet von der Hohenloher Molkerei kritisierte die Blockaden von Zentrallagern der Lebensmitteleinzelhändler durch Landwirte. So ließen sich Weltmärkte nicht aushebeln und zurück in die nationale Kleinstaaterei sei keine Lösung für die Milchwirtschaft. „Das Problem ist ein Überangebot“, sagte er. 50 Prozent der deutschen Produktion gehe in den Export. Gleichzeitig sei der Absatz seit Jahren rückläufig, weil vegane Milchersatzprodukte stark wachsen. „Weltweit wird überall mehr Milch produziert“, warnte Boschet. Die Zahlen der Hohenloher Molkerei seien vor diesem Hintergrund gar nicht schlecht. Die Milchpulverpreise seien stabil, das Milchgeld sei um 15 Cent gestiegen. Immer mehr Bauern wollten Mitglied werden und Milch abliefern. Trotzdem stehe man vor wichtigen Zukunftsentscheidungen. Der Vorstand sei sich einig, dass die Genossenschaftsmolkerei bei den Milchersatzprodukten auf der Basis von Hafer und Erbsen einsteigen müsse. Das Know-how sei da. „Und wenn wir es nicht machen, machen es andere.“