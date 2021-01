Sven Schneider, Geschäftsführer der BAG Hohenlohe, hatte zumindest für die Ackerbaubetriebe gute Nachrichten: Der Getreidemarkt verzeichnet die höchsten Preise der letzten sechs Jahre. Eine schlechte Ernte in Frankreich und Ausfuhrzölle in Russland seien der Grund dafür. Dasselbe bei Raps und Soja, wo Argentinien eine schwache Ernte eingefahren habe, der Klimawandel mache sich bemerkbar. Leider gebe es auf der Ostalb nur wenig reine Ackerbauern und für die Viehhalter bedeuten die guten Preise höhere Futterkosten. „China krallt sich momentan Schweinekapazitäten und kauft für Futter den Weltmarkt leer“, sagt Schneider. Wegen der Krise am deutschen Schweinemarkt fahre die BAG momentan Sonderschichten, um die Schweinemastbetriebe mit Futter zu versorgen. Pflanzenschutz und Dünger würden gut nachgefragt, was sich Schneider damit erklärte, dass die Landwirte aufgrund knapper Flächen intensiv produzieren müssen. Agrartechnik werde aktuell noch gekauft, doch „...wenn das Geld fehlt, wird nicht mehr investiert.“