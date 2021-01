Giengen/Brenz: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Giengen an der Brenz. Am Sonntagmorgen um 2.55 Uhr hat es in einem Mehrfamilienhaus in Giengen an der Brenz gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, war der Brand im Untergeschoss im Treppenhaus ausgebrochen. Eine Ursache dafür sei bisher nicht bekannt. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, musste sie zwei Bewohnern über Leitern ins Freie helfen. Ein Bewohner und ein Besucher wurden mit Atembeschwerden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei sind im Haus vier Wohnungen und 14 Personen gemeldet. Diese können ihre Wohnungen wegen der Verrußung vorübergehend nicht bewohnen. Die Bewohner kamen bei Nachbarn und Verwandten unter. Der Schaden an Gebäude und Inventar könne nicht beziffert werden, so die Polizei weiter.