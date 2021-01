MÃ¼llsÃ¤cke unerlaubt im Wald entsorgt

Polizeibericht Der wilde Müll lag hinter der Rundsporthalle in Ellwangen in Richtung Hexendenkmal.

Ellwangen. Wie die Polizei berichtet, hat am Samstag gegen 10.50 Uhr ein aufmerksamer Zeuge hinter der Rundsporthalle in Ellwangen in Richtung Hexendenkmal zwei volle Müllsäcke mitten im Wald liegend gefunden. Da für diese Art der Entsorgung des Hausmülls keinerlei Verständnis aufgebracht werden könne, sucht die Polizei Ellwangen nun Zeugen, die Hinweise zu dem Müllsünder geben können. Diese werden gebeten sich unter Tel. (07961) 9300 bei der Polizei zu melden.