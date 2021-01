Autoradios aus Fahrzeugen gestohlen

Schwäbisch Gmünd. Am Samstag gegen 16.15 Uhr hat ein Zeuge der Polizei gemeldet, dass an zwei Autos in der Benzholzstraße jeweils die Fensterscheiben der Fahrertüren eingeschlagen wurden. Die eintreffende Polizeistreife stellte fest, dass aus beiden Autos die Radios ausgebaut und gestohlen wurden. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen Audi und einen Chrysler.

Zeugen, welche hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd Tel. (07171) 3580 zu melden.