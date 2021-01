Schulinfos digital

Ellwangen. Trotz Lockdown will die Schule St. Gertrudis umfassend über ihre Bildungsangebote für Viertklässlerinnen und Realschulabsolventen informieren. Statt Präsenzinfoabenden gibt es digitale Veranstaltungen. Am Montag, 25. Januar, startet um 19.30 Uhr die Info für Eltern von Viertklässlerinnen. Am Donnerstag, 28. Januar, um 19.30 Uhr folgt die Infoveranstaltung zum Realschulaufsetzer. Für den Infotag am Samstag, 27. Februar, ab 9.30 Uhr, laufen die Planungen zweigleisig. Die Infos im Internet werden derzeit überarbeitet und ergänzt, dennoch bereiten Schulleitung und Kollegium Aktivitäten vor und hoffen, den Viertklässlerinnen in kleinen Gruppen bei Workshops und Hausführungen einen persönlichen Einblick in die Schule geben zu können.

Die Zugangsmöglichkeiten zu den digitalen Veranstaltungen stehen im Internet auf www.st.gertrudis-ell.de.