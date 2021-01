Es kann immer wieder schneien

Auch zu Beginn der neuen Woche bleibt uns das sehr winterliche Wetter erstmal noch erhalten. Am Montag kann es auf der Ostalb immer wieder mal schneien bei maximal -1 bis +2 Grad. -1 Grad gibt’s in Neresheim, 0 in Bopfingen, 1 Grad in Ellwangen und maximal 2 Grad gibt’s in Aalen und Schwäbisch Gmünd. In der Nacht zu Dienstag ist mal mehr, mal weniger bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei -3 bis -6 Grad, örtlich kann es noch etwas kälter werden. Am Dienstag dominieren weiterhin die Wolken, vereinzelt fällt noch etwas Schnee. Da es im Vergleich zum Montag insgesamt etwas wärmer wird, steigt die Schneefallgrenze im Laufe des Tages auf rund 400 bis 500 Meter an. Es weht außerdem ein lebhafter Wind. Die Höchsttemperatur liegt bei 2 Grad. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind viele Wolken unterwegs. Die Temperaturen steigen noch etwas an, bis 6 Grad.