Autobrand bei der „Brezel“

Brand Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist in Aalen am Samstag gegen 16 Uhr auf Höhe der „Aalener Brezel“ ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr war vor Ort, um das Feuer zu löschen. Laut Polizei ist das Auto nun im Innenbereich stark verraucht, verletzt wurde dabei niemand. Der Fahrer war von der Stuttgarter Straße her kommend in Richtung B29 unterwegs. Um Straßenglätte durch das Löschwasser zu vermeiden, war die Straßenmeisterei vor Ort, um die Fahrbahn zu säubern. ant Foto: onw-images/JasonTschepljakow