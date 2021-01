Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.40 Uhr: An Grundschulen gilt keine allgemeine Maskenpflicht. Weder für die Schüler, noch für die Lehrer. Damit herrscht ein Grundschulen eine andere Situation als an weiterführenden Schulen, wo Lehrer Masken gestellt bekommen und auch die Schüler Mund und Nase bedecken müssen. „Das macht überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach“, klagt eine Lehrkraft aus dem Gmünder Raum. Auch die Stadt könne dabei nur bedingt helfen.

6.25 Uhr: Seit 11. Januar dürfen Einzelhändler „Click and Collect“ anbieten. Mit den neuen Bestimmungen ist es den Kunden jetzt möglich, die Produkte im Geschäft abzuholen. Ein kleiner Lichtblick für alle Händler, die ohne diese Möglichkeit keinen Umsatz machen.

6.10 Uhr: Trotz Glätte und Frost fahren die Züge im Ostalbkreis heute nach Plan. Die Deutsche Bahn meldet für dich nächste Stunde keine Zugausfälle oder Verspätungen.

6.05 Uhr: Auch heute soll es wieder schneien. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor leichtem Schneefall oberhalb von 200 Meter. Mengen zwischen 1cm und 3 cm und in Staulagen werden Mengen bis zu 5 cm erreicht. Verbreitet kann es glatt werden. Desweiteren warnt der Deutsche Wetterdienst vor Frost. Zwischen -1 °C und -3 °C tritt bis circa 10 Uhr leichter Frost auf.

6.02 Uhr: Gute Nachrichten für Pendler - Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es heute Morgen noch ruhig.



6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalbmorgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie, kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele fasst alles Wichtige rund um den Verkehr, das Wetter und wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.