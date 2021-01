Brand Westerhofen

Es ist nicht das erste Mal, dass es in Räumen des gemeinnützigen Vereins gebrannt hat. Im Oktober 2013 fing ein stillgelegter Bauernhof in Westerhofen Feuer. Dort betrieb der Verein tiergestützte Pädagogik. Dachstuhl und Obergeschoss brannten damals komplett ab. Alpakas, Schafe, Hasen und Hühner, die im Haus untergebracht waren, überlebten den Brand. Dieses Ereignis war der Auslöser für den Umzug des Aufwindhofs ins Hirschbach, wie Bodo Wiedenhöfer erklärt. „Aus der Not ist etwas Schönes geworden“, sagt der Aufwind-Geschäftsführer rückblickend.

Aufwind ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe, der sich im Ostalbkreis und Umgebung engagiert. Der Verein bietet Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsleistungen. maro