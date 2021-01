20-jähriger Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Aalen-Waldhausen. Ein 20-jähriger Autofahrer flüchtete am Samstagabend gegen 22.25 Uhr vor der Polizei, als diese den Fahrer wegen der derzeitigen Ausgangsbeschränkungen in der Deutschordenstraße kontrollieren wollte. Als der 20-Jährige den Streifenwagen erkannte, flüchtete er mit dem Fahrzeug in einen Hinterhof, stieg aus und versuchte zu Fuß zu entkommen, teilt die Polizei mit. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er jedoch festgehalten und vorläufig festgenommen werden. In seinem Fahrzeug fanden die Polizisten Betäubungsmittel, zwei Feinwaagen und einen Teleskopschlagstock. Bei der Überprüfung des jungen Mannes wurde weiter festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das von ihm benutzte Fahrzeug entstempelt ist. Ein durchgeführter Vortest verlief zudem positiv auf Betäubungsmittel, weshalb sich der 20-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt.