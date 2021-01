Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7 Uhr: Beim heutigen Treffen von Bund und Ländern sollen die weiteren Corona-Maßnahmen besprochen werden. Ausgangssperren in ganz Deutschland, eine FFP2-Maskenpflicht und mehr Homeoffice - auf die Deutschen kommt wohl eine deutliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen zu, meldet der SWR. Auch Ministerpräsident Winfired Kretschmann befürwortet eine Lockdown-Verlängerung um zwei Wochen. Der Hintergund sei die Sorge vor der Virusmutation aus Großbritannien.



6.43 Uhr: Gesundheitsexperten aus dem Ostalbkreis erklären, wie sehr die verschiedenen Maskentypen das Atmen einschränken und warum das Tragen der Maske so wichtig ist. „Das subjektive Gefühl einer Einschränkung ist stärker als die real messbare Einschränkung“ sagt Edelmann. Für normale OP-Masken gebe es eine kaum messbare Einschränkung.

6.25 Uhr: Heute gibt es einen Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonne. Ganz vereinzelt kann es auch noch schneien, beziehungsweise später unterhalb von etwa 500 Meter auch regnen. Es weht außerdem ein lebhafter Wind. Die Spitzenwerte liegen bei 1 bis 4 Grad. Mehr zum Wetter weiß Tim Abramowski in seinem Wettervideo.

6.10 Uhr: Die Deutsche Bahn meldet eine Verspätung: Der RB 13 Schwäbisch Gmünd (6.32 Uhr) über Aalen (6.53 Uhr) und Ellwangen (7.29 Uhr) in Richtung Crailsheim vespätet sich derzeit um elf Minuten.

6.05 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt an diesem Dienstag bis 10 Uhr vor Glätte und Frost. Es muss mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall gerechnet werden. Zwischen 0 °C und -5 °C tritt Frost auf.

6.02 Uhr: Wer zur aktuellen Stunde auf den Straßen im Ostalbkreis unterwegs ist hat Glück, trotz Glätte gibt es derzeit keine Behinderungen im Straßenverkehr!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen