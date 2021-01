„Gmünder ART“ sucht Kreative

Ein Lichtblick mitten im Kultur-Lockdown: Am 25. und 26. Juni findet die siebte „Gmünder ART“ statt. Dieses sommerliche Kunst- und Kulturfestival bietet eine Plattform für alle künstlerisch Kreativen aus Schwäbisch Gmünd und Umgebung. Gesucht werden spannende, innovative, experimentelle und gerne auch „schräge“ Konzepte aus den Bereichen Bildende Kunst, Musik, Tanz, Theater und Literatur.

Besonders willkommen sind auch spartenübergreifende Kooperationen und neue Crossover-Projekte. Einzelkünstler und Gruppen können sich auf ungewöhnliche Art und Weise an nicht alltäglichen Orten in der Gmünder Innenstadt präsentieren. Die „Gmünder ART“ wird vom Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Gmünd veranstaltet. Ansprechpartner sind Svend Renkenberger (Festivalleitung), Tel. 0160/99568560, E-Mail renkenberger@me.com, und Ulrike Kleinrath (Kulturbüro), Tel. 07171/603-4118, E-Mail ulrike.kleinrath@schwaebisch-gmuend.de. Wer mitmachen will, kann sich bis Mitte Februar mit einem von beiden melden.