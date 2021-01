Corona-Gipfel: Lockdown bis 14. Februar verlängert - Kretschmann will Grundschulen und Kitas ab 1. Februar vorsichtig öffnen

An diesem Dienstag gab es einen weiteren Corona-Krisengipfel der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel. In einer Pressekonferenz am späten Dienstagabend gibt Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein Statement. Das sind die Beschlüsse:

Das Wichtigste im Überblick:

Bisherige Beschränkungen bleiben bis 14. Februar. Alle Geschäfte, die bisher geschlossen sind, bleiben geschlossen

Kretschmann appelliert: Immer möglichst mit dem selben Haushalt treffen. Kontaktpersonen nicht ständig wechseln

Mehr Homeoffice: Arbeitgeber müssen, wo es möglich ist, Home-Office ermöglichen. Wo kein Homeoffice möglich ist und Abstände nicht eingehalten werden können, müssen Arbeitgeber medizinische Masken zur Verfügung stellen

Schulen und Kitas:

Schulen bleiben grundsätzlich geschlossen bzw. die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt

Baden-Württemberg: Kretschmann strebt an, Kitas und Grundschulen ab 1. Februar vorsichtig Schritt für Schritt zu öffnen (keine Präsenzpflicht), wenn es die Infektionslage zulässt. Er habe die Kultusministerin darum gebeten, dafür Konzepte zu entwickeln. Die Entscheidung dazu soll im Hinblick auf die Infektionslage kommende Woche getroffen werden

Berufsschulen und weiterführende Schulen bleiben weiterhin geschlossen

Das Video zur Pressekonferenz von Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum Nachschauen: