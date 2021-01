Viele Wolken und etwas Sonne

Am Mittwoch sind auf der Ostalb erneut viele Wolken unterwegs, mit etwas Glück zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei 3 bis 7 Grad. 3 Grad gibt’s in Neresheim, 4 in Bopfingen, 5 in Ellwangen, 6 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 7 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist stark bewölkt. Die Tiefstwerte liegen um den Gefrierpunkt. Auch am Donnerstag überwiegen die Wolken. Es wird noch etwas milder, maximal 8 Grad. Der erste Trend fürs Wochenende: Es kann immer wieder mal regnen oder schneien. Die Werte gehen wieder etwas zurück.