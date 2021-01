Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.15 Uhr: Auch an diesem Mittwoch darf der Blick aufs Wetter nicht fehlen. Wetterblogger Tim Abramowski weiß: Am Mittwoch sind auf der Ostalb erneut viele Wolken unterwegs, mit etwas Glück zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Spitzenwerte heute: 3 bis 7 Grad.

6.55 Uhr: Bald gibt es neue Angebote im Aalener Kubus: „Im Februar wird die bisherige Spielhöhle-Fläche im Erdgeschoss an ‘Sons & Daughters’ übergeben. Die Eröffnung des Fachgeschäfts sei für März 2021 geplant. Das Sortiment biete Baby-, Kinder- und Teenagermode jeder Preisklasse.

6.35 Uhr: Am Donnerstag, 21. Januar, werden in der Aalener Hirschbachstraße Höhe Finanzamt arbeiten an Bäumen ausgeführt. Dazu wird die Hirschbachstraße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

6.15 Uhr: Auch heute warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glätte im Ostalbkreis. Fahren Sie bitte besonders vorsichtig.

6.10 Uhr: Bund und Länder einigen sich auf eine Verlängerung der Corona-Beschränkungen bis zum 14. Februar. Zudem sollen eine erweiterte Maskenpflicht und strengere Homeoffice-Regeln gelten. Ministerpräsident Kretschmann äußerte sich nach der Konferenz und warb um Verständnis. Die wichtigsten Regelungen haben wir im Artikel zusammengefasst.

6.06 Uhr: Alle Züge fahren aktuell nach Plan. Es werden für die nächste Stunde keine Verspätungen oder Ausfälle gemeldet.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Autofahrer. Die Straßen im Ostalbkreis sind aktuell frei.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen