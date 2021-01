Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Heidenheim

Söhnstetten. Wie die Ulmer Polizei am Mittwoch gegen 15.11 Uhr meldet, hat sich auf der Bundesstraße 466 Mühlhausen im Täle Richtung Heidenheim an der Brenz zwischen Söhnstetten und Sontheim an der Brenz ein schwerer Unfall ereignet. Die Verkehrsunfallaufnahme läuft. Betroffen sind alle Fahrstreifen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. mbu