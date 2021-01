Marvin Scheffold aus Aalen schafft es in den DSDS-Recall

Castingshow Der 26-jährige Wahl-Berliner ist am Dienstagabend in der TV-Sendung "Deutschland sucht den Super" eine Runde weiter gekommen.

Aalen. Marvin Scheffold aus Aalen hat es bei der 18. Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" in den sogenannten Recall geschafft. Im Casting, das am Dienstagabend auf RTL ausgestrahlt wurde, sang der 26-Jährige "I don't care" von Ed Sheeran und Justin Bieber. Alle drei Jurymitglieder wollten Marvin Scheffold in der nächsten Runde sehen. "Dir fehlt diese Power von Ed Sheeran, aber deine Stimme finde ich toll", gab Juror Dieter Bohlen als Rückmeldung. Inzwischen ist der Wahl-Berliner oft auf den Straßen der Hauptstadt mit seiner Gitarre anzutreffen. Das gefällt Jurorin Maite Kelly. Ihr Tipp an den Straßenmusiker: "Nimm das Ernst."

"Deutschland sucht den Superstar" gibt's dienstags und samstags um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen.

Was den jungen Musiker, der in Aalen aufgewachsen ist, dazu bewogen hat bei der Sendung mitzumachen und wie sein Leben als Straßenmusiker in Berlin aussieht.