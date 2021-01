Mann kommt bei Feuer in Wohnhaus ums Leben

Steinheim am Albuch-Söhnstetten. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus ist am späten Mittwochabend ein Mann ums Leben gekommen. Dies meldet die Nachrichtenagentur onw-images unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher. Die Ursache war zunächst unklar. Wie viele Menschen in dem Haus wohnen und es vorübergehend verlassen mussten, stand zunächst nicht fest. Rettungswagen versorgten mehrere Bewohner. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages. mbu