Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.30 Uhr: Am Mittwochabend kam es in Söhnstetten (Landkreis Heidenheim) zu einem schlimmen Brand. Ein Mann ist dabei ums Leben gekommen. Es gab mehrere Verletzte.

6.10 Uhr: Sollten Sie heute das Haus verlassen, seien Sie bitte vorsichtig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet neben einer Frostwarnung, für diesen Donnerstag auch eine Warnung vor Sturmböen. Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 80 km/h anfangs aus südlicher, später aus südwestlicher Richtung auf.

6.05 Uhr: Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will die Schüler und Schülerinnen im Februar schrittweise an die Schulen zurückholen. Die Grundschulen sollen ab 1. Februar wieder in den Präsenzunterricht einsteigen, betont sie in einem Brief an das Staatsministerium. In der ersten Februarwoche könnten zunächst die Klassen 1 und 2 zurückkehren, während die Klassen 3 und 4 noch eine Woche länger zu Hause lernen. Die Kitas sollen nach Eisenmanns Vorstellung ab 1. Februar mit Betrieb in festen Gruppen wieder komplett öffnen. Spätestens nach der Faschingswoche, also ab dem 22. Februar, sollen alle Schüler an weiterführenden Schulen im Wechselunterricht lernen.

6.03 Uhr: Wer in der kommenden Stunde unterwegs ist, hat sowohl auf den Straßen als auch auf den Schienen Glück. Es gibt weder Staus noch Verspätungen auf Rems- oder Brenzbahn zu melden.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen