Aggressiv, ohne Mundschutz und mit heruntergelassener Hose unterwegs

Aalen. Ein 30 Jahre alter Mann wurde aufgrund seines aggressiven und unsittlichen Verhaltens am Donnerstag in Aalen in Gewahrsahm genommen. Der man begab sich gegen 19.30 Uhr mitten auf die Fahrbahn der Ulmer Straße, schwenkte sein Fahrrad in die Höhe und blockierte den Verkehr. Eine 78-jährige Autofahrerin konnte gerade noch einen Unfall verhindern. Nachdem sie ausgestiegen war und ihn angesprochen hatte, spuckte der Mann ihr mehrmals ins Gesicht und ging aggressiv auf sie zu. Die Frau schloss sich schnell in ihren Pkw ein, eine Zeugin verständigte die Polizei. Diese konnte den 30-Jährigen in einem nahegelegenen Discounter ohne Mund- /Nasenbedeckung antreffen und in Gewahrsam nehmen. Bereits gegen 19 Uhr fiel der Mann in der Oberkochener Röchlinstraße negativ auf, als er aggressiv Autofahrer anschrie und an einem Discounter seine Hosen herunterließ. Der 30-Jährige wurde aufgrund seines seelischen Zustandes in eine Fachklinik gebracht. Zudem erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen.