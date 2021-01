Frontalzusammenstoß auf L1060

Polizei Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der L1060 Höhe Hohenberg am Freitag wurde der Fahrer des Unfallfahrzeuges leicht verletzt. Er war mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Eine Frau und ihr neun Monate altes Baby, die in dem anderen Auto saßen, wurden vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert, aber am Abend wieder entlassen, so die Polizei. Im Einsatz war auch die Feuerwehr. Text: dot/ Foto:onw-images/Marius Bulling