Unbekannte beschädigen Garagentor

Bopfingen. Bereits am Freitag, zwischen 14 und 15.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Pkw-Lenker beim Rangieren ein Garagentor in der Badgasse. Der Geschädigte bemerkte und meldete den Schaden in Höhe von ca. 500 Euro erst später, meldet die Polizei. Das Polizeirevier Ellwangen, Tel. (07961) 9300, sucht nun Zeugen zum Unfallhergang, bzw. zum Unfallverursacher.