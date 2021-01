Anna Rupprecht legt stark vor

Skispringen, Weltcup Deutschland belegt im Teamwettbewerb den fünften Platz. Die 24-Jährige des SC Degenfeld ist als Eröffnungsspringerin die Zweitbeste in der Mannschaft.

Slowenien, Norwegen und Österreich – diese drei nationen waren beim Teamwettbewerb in Ljubno eine Nummer zu groß. Die deutschen Mädels mit An´na Rupprecht als Startspringerin belegten den fünften Platz – knapp hinter Japan.

Beste Deutsche war Schlussspringerin Katharina Althaus. Die Oberstdorferin sprang auf 87,5 Meter und 88,0 Meter. Knapp dahinter als zweitbeste Deutsche folgte Anna Rupprecht vom SC Degenfeld mit zwei Versuchen auf jeweils 86,0 Meter. „Anna hat den Wettbewerb sehr stark eröffnet, und das ist sehr viel wert“, sagt Bundestrainer Andreas Bauer. Was er allerdings auch weiß: Ohne Olympiasiegerin Carina Vogt, die beim Teamwettbewerb geschont wurde, haben die Deutschen kaum eine Chance, um die Medaillenränge mitzuspringen. Aber: „Wir haben noch starke Springerinnen in der Hinterhand, die anderen sind alle in Bestbesetzung gesprungen“, sagt Bauer.

Anna hat sehr stark eröffnet. Andreas Bauer

Bundestrainer

An diesem Sonntag (Beginn: 14 Uhr) geht's mit dem Weltcup im Einzel weiter – mit Olympiasiegerin Carina Vogt.