Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.38 Uhr: Etwa 100 Besucherinnen und Besucher, mehr waren wegen Corona nicht zugelassen, kamen am Sonntagabend in den Gmünder Stadtgarten, um AfD-Landeschefin Dr. Alice Weidel und AfD-Sicherheitsexperte Martin Hess zu hören.

Derweil gab es eine Demonstration gegen die Veranstaltung. Insgesamt verteilen sich 130 Demonstranten im Stadtgartenpark neben 100 Dummys in Form von Holzständern mit Fotos von Unterstützern, die ihre Bilder im Vorfeld eingesandt hatten.

6.20 Uhr: Die Deutsche Bahn meldet für die nächste Stunde keine Ausfälle oder Verzögerungen.

6.12 Uhr: Kleine Erinnerung: Ab diesem Montag gilt: In Geschäften sowie in Bussen und Bahnen müssen dann medizinische Masken getragen werden. Das sind FFP2-Masken oder OP-Masken. Neben Apotheken verkaufen auch Drogeriemärkte die medizinische Masken. Kinder bis einschließlich 14 Jahre dürfen weiter Alltagsmasken tragen. Kinder bis einschließlich 5 Jahre sind weiter von der Maskenpflicht ausgenommen. Das teilt die Landesregierung mit.

Zudem müssen am Arbeitsplatz und an Einsatzorten, in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

in Gottesdiensten und anderen religiösen Veranstaltungen FFP2-Maksen oder OP-Masken getragen werden. Der Zutritt zu Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern ist nur mit FFP2-Maske respektive KN95- oder N95-Masken erlaubt.

6.04 Uhr: Heute fällt auf der Ostalb Schnee und es ist dicht bewölkt. Die Temperatur beträgt aktuell -2 Grad in Aalen. Im Tagesverlauf gibt aber längere trockene Phasen und örtlich kommt auch mal die Sonne zum Vorschein. Die Spitzenwerte liegen bei -1 bis +2 Grad. Mehr zum Wetter gibt es in Tim Abramowskis Wetterblog.

6.02 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es zum Start in die Woche ruhig. Zur aktuellen Stunde müssen Sie mit keinen Staus oder Verkehrsbehinderungen im Straßenverkehr rechnen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag.