Max Reichert bleibt beim FCN

Max Reichert bleibt auch in der kommenden Fußballsaison bei der Gmünder Normannia. Darauf haben sich der Verein und der erst 20-jährige Ersatzkeeper verständigt.

Der sportliche Leiter Stephan Fichter ist dabei, den Verbandsligisten auf eine breite und sportlich starke Basis für die kommende Saison aufzustellen. In der noch nicht abgelaufenen Saison hat Max Reichert bislang nur in Vorbereitungsspielen und einem Pokalspiel sein Können zwischen den Pfosten zeigen können. Jetzt haben sich Stephan Fichter und Max Reichert auf die Zusammenarbeit für ein weiteres Jahr verständigt. Fichter: „Max ist ein sehr zuverlässiger Torspieler, den man jederzeit ohne Bedenken einsetzen kann, daher sind wir froh, auf dieser Position weiterhin sehr gut aufgestellt zu sein. Wir wissen was wir aneinander haben.“