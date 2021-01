Mutmaßlicher Einbrecher auf Rückfahrt in den Ostalbkreis festgenommen

Ostalbkreis/Gunzenhausen. Am Donnerstagabend des 21. Januar wurde ein Einbrecher auf der Rückfahrt in den Ostalbkreis festgenommen. Das teilen die Staatsanwaltschaft Ellwangen und das Polizeipräsidium Aalen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Zuvor war der 42-Jährige in ein Wohnhaus in der Ahornstraße in Gunzenhausen eingebrochen und hatte hier Bargeld entwenden können. Umfangreiche Ermittlungen hatten die Beamtinnen und Beamten der Ermittlungsgruppe "Wohnungseinbruchsdiebstahl" der Kriminalpolizei Waiblingen auf die Spur des Mannes gebracht. So konnte der Langfinger auf der Rückfahrt in den Ostalbkreis festgenommen werden. Ihm werden zudem mehrere Einbrüche im Ostalbkreis zur Last gelegt.

Am Freitag wurde der 42-Jährige dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den ungarischen Staatsangehörigen. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Einbrüchen, begangen durch den Mann, dauern an.