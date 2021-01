Winterwandern rund um den Birkhof bei Aalen

Wetter So viel Schnee wie in diesem Winter gab es schon lange nicht mehr. Auch der Birkhof bei Aalen ist von weißen Feldern umgeben und auf den nahen Wegen begegnet man Winterwanderern – in diesen Zeiten auf Abstand, versteht sich. Noch hält sich die Schneedecke. Dafür macht sich die Sonne in unserer Region rar. Am Dienstag und Mittwoch liegen die Höchsttemperaturen bei null Grad. Es fällt Schnee und vor allem am Dienstag soll laut Wetterexperten ein zum Teil starker Westwind wehen. Foto: opo