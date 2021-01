39-Jähriger wehrt sich gegen Polizeimaßnahmen und wird handgreiflich

Schwäbisch Gmünd. Ein 39-Jähriger hat am Montag Polizeikräfte beleidigt und angegriffen. Gegen 18.30 Uhr wurden Beamte zu einem 39-Jährigen in den Türlensteg gerufen, da dieser zuvor eine andere Hausbewohnerin bedroht hatte. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann gegenüber den Polizeikräften handgreiflich, beleidigte sie und stieß einen Beamten gegen den Oberkörper. Letztlich musste er überwältigt und bis zum nächsten Tag in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.