Mit mehr als drei Promille durch Nördlingen

Polizeibericht Zudem hielt sich der 33-Jährige nicht an die Ausgangsbeschränkung

Nördlingen. Bei einer Verkehrskontrolle am Montagnacht in der Ackerstraße stellten die Polizisten Alkoholgerucht bei einem 33-jährigen Autofahrer fest. Ein Alkoholtest ergab laut Polizeiangaben einen Wert von rund 3,2 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Neben der Strafanzeige muss sich der Mann außerdem noch wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung verantworten.