Mutmaßlicher Dealer aus Wasseralfingen überführt

Aalen-Wasseralfingen. Nach einem medizinischen Notfall durch Drogenkonsum am Samstagabend in der Taunusstraße, konnte die Polizei einen mutmaßlicher Dealer überführen. Zu diesem "eher ungewöhnlichen Fall", wie es die Polizei beschreibt, wurden die Beamten gegen 22 Uhr nach Wasseralfingen gerufen. Eine Rettungswagenbesatzung war hier bereits bei der Arbeit, da offenbar eine nur teilweise bekleidete Frau in Begleitung eines Mannes vor einem Haus stehen würde und durcheinander schien.

Laut einem Zeugen habe die Frau geäußert, dass sie Betäubungsmittel konsumiert habe und es ihr nun schlecht gehe. Die Rettungskräfte brachten die Frau daraufhin in eine Klinik. Bei der Befragung ihres Begleiters erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann möglicherweise ebenfalls unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde daraufhin die Wohnung des Mannes durchsucht. Der Verdacht der Ordnungshüter bestätigte sich hierbei.

Drogen und Waffen in der Wohnung gefunden

In der Wohnung des 32-Jährigen fanden die Beamten rund 250 Gramm Betäubungsmitteln, darunter Marihuana, Ecstasy und Kokain. Auch ein kleines Arsenal an verbotenen Gegenständen, darunter Schlagstöcke und verschiedene Messer, befanden sich in der Wohnung. Dem 32-Jährigen drohen nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen.