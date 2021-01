Ab und zu kann es noch schneien

Am Mittwoch gibt es auf der Ostalb einen Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonne. Ab und zu kann es auch noch schneien. Die Spitzenwerte liegen bei -1 bis 3 Grad. -1 Grad gibt’s in Neresheim, 0 in Bopfingen, 1 Grad in Ellwangen, 2 in Aalen und rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 3 Grad. In der Nacht zu Donnerstag fällt etwas Regen, beziehungsweise oberhalb von rund 400 Meter auch Schnee. Die Tiefstwerte liegen bei 2 bis 0 Grad. Am Donnerstag fällt häufig Regen, dazu weht ein starker bis stürmischer Wind. Die Temperaturen steigen deutlich an, maximal 7 Grad. Am Freitag ändert sich wettertechnisch kaum etwas. Der erste Trend fürs Wochenende: Am Samstag wird es ebenfalls nass, maximal 6 Grad. Am Sonntag gehen die Werte schon wieder zurück – die Höchsttemperatur liegt bei 4 Grad. Es sind dazu viele Wolken unterwegs.