B29 nach Unfall zwischen Waldhausen und Plüderhausen in Richtung Stuttgart gesperrt

Lorch-Waldhausen. Die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart ist nach einem Unfall zwischen Lorch-Waldhausen und Plüderhausen derzeit wegen Trümmerteilen gesperrt (Stand 20.55 Uhr). Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Am Dienstagabend kam es zwischen Lorch-Waldhausen und Plüderhausen zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden. Eine Person sei "ganz leicht verletzt - eher ein Schock", so die Polizei. Grund für den Unfall war ein unbeleuchtetes Pannenfahrzeug, das "nicht ganz auf dem Standstreifen stand". Ein zweites Auto habe das Fahrzeug übersehen und sei draufgekracht. Der Abschleppdient wird gegen 21 Uhr erwartet. Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung gegen 21.30 Uhr aufgehoben ist. Diese Meldung wird aktualisiert.